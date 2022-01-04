Schimmelflecken in Kleidungsstücken und anderen Textilien sehen nicht nur unschön aus, sie sind zudem auch harnäckig bei der Reinigung. Hier zeigen wir Ihnen 10 hilfreiche Tipps, wie Sie Schimmelflecken effektiv aus Stoffen entfernen können.

Wenn Textilien über längere Zeit feucht bleiben, kann sich Schimmel bilden. Besonders problematisch ist dies bei Stoffen, die nicht waschbar sind, wie etwa Möbelpolster. Schimmelflecken sollten vor allem zeitnah und gründlich entfernt werden, da sich die Sporen weiter verteilen können. Außerdem kann Schimmel auch nach der Reinigung Flecken hinterlassen.

Schimmelflecken aus Stoff entfernen - 10 Tipps Um Schimmelflecken aus Textilien zu entfernen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die wichtigsten Tipps haben wir hier für Sie zusammengefasst.

1. Schimmel vorab oberflächlich entfernen

Bereiten Sie die Textilie vor, indem Sie oberflächlichen Schimmel vom Stoff entfernen. Dazu können Sie den Schimmel mit einer feuchten Bürste vom Stoff abbürsten oder wenn möglich das Kleidungsstück dabei unter heißes Wasser halten.

2. Textilien einweichen

Mischen Sie eine Waschlauge aus heißem Wasser und einem Esslöffel Waschmittel in einem Eimer oder im Waschbecken an. Lassen Sie dann das Wäschestück eine Stunde einweichen. Anschließend sollten Sie das Wäschestück vorsichtig auswringen, bevor Sie es in die Waschmaschine geben.

3. Waschen in der Waschmaschine

Die meisten Schimmelpilze werden im normalen Waschgang bei etwa 50 Grad abgetötet. Besonders hartnäckige Arten werden bei 70 Grad unschädlich gemacht. Waschen Sie deshalb die vom Schimmel befallenen Textilien so warm wie möglich in der Waschmaschine. Halten Sie sich dabei an das Waschetikett.

4. Schimmelflecken mit Essig entfernen

Leichte Schimmelflecken können Sie mit Essig entfernen, da die Säure antimikrobielle Eigenschaften hat. Behandeln Sie die Schimmelflecken am besten vor dem Waschgang mit einer Bürste und waschen Sie die Textilie anschließend mindestens bei 40 bis 60 Grad.

5. Waschsoda

Ebenfalls gut zur Reinigung und Entfernung von Stock- bzw. Schimmelflecken eignet sich Waschsoda, da es mit einem hohen pH-Wert stark basisch wirkt. Vermengen Sie etwas Waschsoda in einer Schüssel mit warmem Wasser und etwas Spülmittel. Anschließend sollten Sie das Ganze etwa eine Stunde einwirken lassen und danach gut ausspülen.

6. Fleckensalz

Auch Fleckensalz kann bei Schimmelflecken angewendet werden, da es sowohl basische als auch bleichende Eigenschaften hat. Bei der Anwendung von Fleckensalz ist Sparsamkeit wichtig, da es die Wirkung von Hand- oder Maschinenwäsche verstärken soll. Aus diesem Grund sollte Fleckensalz auch nicht direkt auf die Schimmelflecken gegeben werden. Geben Sie zur Anwendung eine Prise des Salzes gemeinsam mit dem Waschmittel in die Waschmaschine oder in die Handwäsche.

7. Bleich- und Vollwaschmittel

Wenn es sich bei der Schimmelentfernung um weiße Textilien handelt, können Sie die Flecken auch mit chlorhaltigen Bleichmitteln behandeln. So bleiben auch nach der Behandlung keine Flecken zurück. Bei Chlorbleiche ist allerdings etwas Vorsicht geboten, da das Mittel eine starke Wirkung hat und empfindlichen Textilien unter Umständen mehr schadet, als es nutzt. Außerdem wirkt es reizend und belastet die Umwelt. Farbige Wäsche kann mit Vollwaschmittel behandelt werden. Dieses enthält ebenfalls Bleichmittel, welches die Schimmelflecken entfernt, ist aber etwas schonender. Farbige Wäsche sollte allerdings nicht regelmäßig mit Vollwaschmittel gewaschen werden, da die Textilfarben so mit der Zeit verblassen können.

8. Schimmelentferner

Für Textilien gibt es auch materialschonende Schimmelsprays, die chlorfrei sind. Diese können Sie zum Beispiel für Textilien benutzen, die sich nicht in der Waschmaschine waschen lassen, wie zum Beispiel Teppiche oder Polster. Entfernen Sie den Schimmel dazu oberflächlich mit einer Bürste und sprühen Sie die betroffenen Stellen anschließend mit dem Schimmelspray ein. Lassen Sie alles entsprechend der Verpackungshinweise einwirken und reinigen Sie danach die Stellen mit einer Bürste oder einem Schwamm gründlich nach.

9. Textilien gut trocknen

Um eine erneute Schimmelbildung zu vermeiden, sollten die Textilien nach der Reinigung gut trocknen, am besten in der Sonne.

10. Lagerort reinigen

Auch der Lagerort der von Schimmel befallenen Textilien sollte gereinigt und anschließend gut getrocknet werden, da sonst eine erneute Schimmelbildung droht. Achten Sie außerdem auf eine gute Belüftung.