Schimmelflecken in Kleidungsstücken und anderen Textilien sehen nicht nur unschön aus, sie sind zudem auch harnäckig bei der Reinigung. Hier zeigen wir Ihnen 10 hilfreiche Tipps, wie Sie Schimmelflecken effektiv aus Stoffen entfernen können.
10.12.2025 - 16:34 Uhr
Wenn Textilien über längere Zeit feucht bleiben, kann sich Schimmel bilden. Besonders problematisch ist dies bei Stoffen, die nicht waschbar sind, wie etwa Möbelpolster. Schimmelflecken sollten vor allem zeitnah und gründlich entfernt werden, da sich die Sporen weiter verteilen können. Außerdem kann Schimmel auch nach der Reinigung Flecken hinterlassen.