Mit Buchwald, Cacau & Co. – letztes Spiel der VfB-Legenden in diesem Sommer

Schiri-Chef pfeift in Leutenbach

Wer die Traditionself des VfB Stuttgart live vor Ort sehen will, hat dazu in Leutenbach die letzte Chance in diesem Sommer. Zum Gemeinde-Jubiläum ist für Programm gesorgt.

Felix Mahler 18.07.2025 - 15:03 Uhr

Zur Feier des Jubiläumsjahres wartet am Samstag, 19. Juli, ein absolutes Highlight auf die Gemeinde Leutenbach (Rems-Murr-Kreis). Zum vorerst letzten Mal in diesem Sommer laufen die Legenden des VfB Stuttgart um Guido Buchwald, Hansi Müller und Cacau in einem Freundschaftsspiel auf. Die Veranstaltung umfasst vielseitige Angebote für Klein und Groß.