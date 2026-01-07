Der Maler Max Beckmann ist weltberühmt. Aber was für ein Mensch war er eigentlich?
07.01.2026 - 13:53 Uhr
Es ist die vermutlich unwichtigste Frage, die man im Museum stellen kann: War dieser oder jener Künstler eigentlich sympathisch? Die Werke sollen für sich sprechen. Und bei Max Beckmann ist ohnehin längst der Beweis erbracht worden, dass er einer der bedeutendsten Künstler der Moderne war. Er hat, heißt es gern, die Zerrissenheit der Welt in einer eigenständigen Formensprache zum Ausdruck gebracht. Wie er als Mensch tickte, gilt der Forschung deshalb als irrelevant.