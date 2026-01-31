Schlachthof Gärtringen: Es geht nicht nur um die Wurst

Es ist zur Abwechslung mal eine gute Nachricht über eines der Sorgenkinder im Landkreis Böblingen: Der Weg für eine Neueröffnung des Gärtringer Schlachthofs ist geebnet, die lange Phase der Ungewissheit beendet. Am Freitag gab das Landwirtschaftsministerium bekannt, die vom Landkreis beantragten Fördergelder in Höhe von 3,93 Millionen Euro kurz vor Fristende freizugeben. Das Aufatmen im Landrats-Büro dürfte noch in Gärtringen zu hören gewesen sein.

Nach Wochen der Negativ-Schlagzeilen rund um das Bremsdebakel der Schönbuchbahn, Sozialstreichungen und überhaupt klamme Kassen, kommt dieser Geldregen aus Stuttgart wie gerufen für Landrat Roland Bernhard. Doch Zeit, um sich zurückzulehnen, dürfte keine bleiben: Seit über fünf Jahren herrscht Stillstand in Gärtringen. Zwischendurch ging manch einer sogar davon aus, dass es gar nichts mehr werden wird mit der regionalen Fleischerzeugung in der Kreisgemeinde.

Doch der ehemalige Erste Landesbeamte Wolf Eisenmann hat offenbar sein ganzes Verhandlungsgeschick und seine Sachkenntnis in die Waagschale geworfen, um den Schlachthof doch noch zu retten. Eine gute Nachricht. Für die Landwirte der Region, für die Erzeuger drum herum – und nicht zuletzt für uns Verbraucher. Die Schließung im Sommer 2020, resultierend aus aufgedeckten Tierwohl-Missständen, war ein notwendiger Schritt. Zu eklatant waren die dokumentierten Misshandlungen, zu groß die öffentliche Empörung.

Kostspielige Transportwege

Für Landwirte bedeutete der Stillstand in den letzten Jahren oft lange und kostspielige Transportwege zu weit entfernten Schlachthöfen. Eine zusätzlich Strapaze für die Tiere, eine Belastung auch für die Metzger auf der Abnehmerseite. Mit der Wiedereröffnung in Gärtringen wird diese Belastung deutlich reduziert, die Tiere profitieren von kürzeren Wegen und die Erzeuger erhalten die Möglichkeit, ihre Produkte wieder direkt vor Ort verarbeiten zu lassen. Ein Fortschritt.

Doch mit dieser Investition und der klaren Entscheidung zur Wiedereröffnung geht eine unmissverständliche Verpflichtung einher: Der Gärtringer Schlachthof will und muss ein Vorzeigebetrieb in Sachen Tierwohl und Qualitätsstandards werden. Es gilt, dies durch modernste Technik, lückenlose Überwachung und transparente Prozesse sicherzustellen. Die klaren Vorgaben des Landwirtschaftsministeriums sind hierbei nicht verhandelbar – die Öffentlichkeit wird dies zudem erwarten.

Der Erfolg dieses regionalen Weges hängt jedoch nicht allein von Politik und Betreibern ab, sondern maßgeblich von der Entscheidung der Verbraucher. Wer regionale Kreisläufe stärken, den Tierschutz verbessern und die heimische Landwirtschaft unterstützen möchte, hat nun die klare Wahl. Es ist notwendig, dass beim Kauf von Fleisch auf dessen Herkunft geachtet, der lokale Metzger gezielt aufgesucht und Produkte aus regionaler Erzeugung bevorzugt werden. Qualität und artgerechte Haltung haben ihren Preis, und die Bereitschaft, diesen fairen Preis zu akzeptieren, ist entscheidend für den dauerhaften Erfolg dieses Projekts.

Dieser Weg wird dennoch kein leichter sein. Der allgemeine Trend in der Ernährung geht weg vom Fleisch, hin zu vegetarischen oder veganen Alternativen. Auch das eine Folge des Gärtringer Skandals von 2020. Und: Die Zahl der Metzgereien ist ebenfalls rückläufig. Viele finden keine Nachfolger. Doch der Trend geht eben auch weg von der Massentierhaltung mit all ihren negativen Effekte für Tier und Umwelt – und hin zu kleineren regionalen Einheiten. Wenn der Gärtringer Schlachthof hält, was er verspricht, kann er sich als Vorzeigeprojekt etablieren.