Schlachthöfe werden unangekündigt kontrolliert - wegen des Tierwohls und des Gesundheitsschutzes. Zwei Amtstierärztinnen sollen diese Termine vorab dem Schlachthof Aschaffenburg verraten haben.

dpa 22.10.2024 - 11:21 Uhr

Aschaffenburg - Dass Schlachthöfe in Bayern vor unangekündigten Kontrollen gewarnt werden, ist nach Angaben einer amtlichen Tierärztin üblich. "Tatsächlich glaube ich, dass es gang und gäbe ist", sagte die 28-Jährige vor dem Landgericht Aschaffenburg. Sie selbst habe so etwas allerdings nie gemacht. "Ich habe keine Kontrollen angekündigt. Das ist ein Systemproblem in Bayern."