Schlägerei am Bahnhof in Leonberg

Ein 20-Jähriger belästigt am Leonberger Bahnhof eine Frau. Ein gleichaltriger Mann greift ein, es kommt zur Schlägerei. Nach einem Kopfstoß landet der Helfer im Gleisbett. Die Polizei sucht nun vor allem nach der Unbekannten.

Marius Venturini 07.11.2024 - 11:49 Uhr

Zwei Männer im Alter von 20 Jahren ist haben sich am Dienstagnachmittag am Bahnhof in Leonberg eine handfeste Auseinandersetzung geliefert. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll einer der beiden Männer gegen 16.15 Uhr eine Unbekannte angesprochen und sie Arm gezogen haben. Daraufhin sei der andere Mann der Unbekannten wohl zur Hilfe geeilt. Im weiteren Verlauf schubsten sich die beide Männer nach derzeitigem Kenntnisstand gegenseitig, wobei der Mann, der die Frau belästigt hatte, seinem Gegenüber einen Kopfstoß verpasst haben soll. In Folge dessen verlor der couragierte 20-Jährige offenbar sein Gleichgewicht und stürzte in den Gleisbereich. Er konnte jedoch eigenständig wieder auf den Bahnsteig klettern.