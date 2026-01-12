Gleich zwei Viertelfinalspiele beim Afrika-Cup sind von Tumulten überschattet worden. Der Kontinentalverband reagiert nun und hat Ermittlungen aufgenommen.
12.01.2026 - 15:24 Uhr
Der Skisprung-Weltcup der Männer 2025/26 macht Station in Zakopane. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu Zeitplan, Uhrzeiten sowie zur TV-Übertragung und zum Livestream.
Viele NFL-Fans fragen sich zur Wild Card Round, wo die Playoff-Spiele in Deutschland im Free-TV und Pay-TV zu sehen sind und ob es eine kostenlose Streaming-Option gibt. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zur Übertragung der NFL-Playoffs.