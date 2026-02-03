 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Bewährungsstrafe und Geldstrafe für Mutter und Tochter

Schlägerei im Waranga Bewährungsstrafe und Geldstrafe für Mutter und Tochter

Schlägerei im Waranga: Bewährungsstrafe und Geldstrafe für Mutter und Tochter
1
Bereits vor drei Jahren trug sich der Zwischenfall bei einer Geburtstagsfeier zu. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Vorgeschichte eines Handgemenges in der Bar am Kleinen Schlossplatz lässt sich nicht mehr aufklären. Dennoch fällt ein klares Urteil.

Lokales: Christine Bilger (ceb)

Flog ein Sektkübel? Wurde ein Stöckelschuh zum Schlagwerkzeug auf den Kopf eines Sicherheitsmannes? In einem Punkt waren sich am Ende alle einig: Es ist am 19. Februar 2023 in der Bar Waranga am Kleinen Schlossplatz zu einem Tumult gekommen. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Was dazu führte, wer wen geschlagen hat, darüber wurde bis zuletzt trefflich gestritten im Gerichtssaal. Die Richterin sah es am Ende aber als erwiesen an, dass eine heute 60-Jährige und ihre damals frisch 21 Jahre alt gewordene Tochter zugeschlagen haben – gegen Sicherheitsleute, und im Fall der Mutter auch gegen einen Polizisten. Die Mutter erhielt eine einjährige Haftstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt ist. Die Tochter muss eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen à zehn Euro zahlen.

 

Beide Frauen haben sich in den Augen der Richterin und der Staatsanwaltschaft der Körperverletzung und der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht. Der Staatsanwalt hatte in seinem Plädoyer 18 Monate ohne Bewährung für die Mutter und elf Monate für die Tochter gefordert.

Unsere Empfehlung für Sie

Ärger für Stuttgarter Influencerin: Fliegender Sektkübel in der Waranga-Bar kommt vor Gericht

Ärger für Stuttgarter Influencerin Fliegender Sektkübel in der Waranga-Bar kommt vor Gericht

Eine junge Stuttgarter Influencerin gerät bei ihrer Geburtstagsfeier in einen Tumult und wird festgenommen – zusammen mit Mutter und Schwester. Jetzt kommt es zum Prozess.

Die Mutter hatte für ihr Kind die Lounge im Obergeschoss der Bar gemietet, um mit ihren Freundinnen und Freunden den 21. Geburtstag der Lehramtsstudentin gebührend zu feiern. Auch die Mama war natürlich unter den Gästen. Mutter und Tochter schilderten den Sachverhalt so: Ein Mann habe der 21-Jährigen unter den Rock gegriffen. Dagegen habe sie sich gewehrt, die Mutter sei eingeschritten, weil die Security nicht – wie beim Anmieten der Räume – da gewesen sei. Vor der Bar habe sie sich lediglich verteidigt, als ein Polizist sie weggestoßen habe.

Richterin bestätigt: Tochter schlug mehrfach zu und warf Sektkübel

Die Richterin sah es als erwiesen an, dass die Frauen zugeschlagen haben. Die Tochter in der Lounge habe einen Mann mehrmals mit der Hand geschlagen. Um was es im vorangegangenen Disput gegangen sei, das sei nicht mehr nachvollziehbar. Die Richterin betonte, dass sie nicht ausschließe, dass die sexuelle Belästigung – ein Mann, der dann geschlagen wurde, soll ihr unter den Rock gefasst haben – vorgefallen sein kann. Allerdings habe sie nicht mit dem Schlag diese Tat abgewehrt, sondern sei später auf die Tanzfläche gegangen – zweimal mit zeitlichem Abstand –, und habe dort zugeschlagen. Im Erdgeschoss soll sie einen Sektkübel nach einem weiteren Mitarbeitenden geworfen haben. Das wurde als gefährliche Körperverletzung eingestuft.

Unsere Empfehlung für Sie

Schlägerei im Stuttgarter Waranga: Fliegender Sektkübel: Sind Mutter und Tochter Täterinnen oder Opfer?

Schlägerei im Stuttgarter Waranga Fliegender Sektkübel: Sind Mutter und Tochter Täterinnen oder Opfer?

Vor drei Jahren soll im Waranga mit Stöckelschuhen zugeschlagen worden sein. War das ein Angriff oder Gegenwehr nach einer Belästigung? Das Amtsgericht muss das klären.

Die Mutter kritisierte in ihrem letzten Wort, dass auf die sexuelle Belästigung nicht eingegangen wurde. Die Bar habe das Videomaterial dazu nicht geliefert, sondern erst vom späteren Zeitpunkt, als ihre Tochter zugeschlagen haben soll. Das missfiel auch der Richterin: „Ich hätte auch gerne mehr Videomaterial von der Vorgeschichte gesehen“, sagte sie bei der Urteilsbegründung. Jedoch kritisierte sie auch, dass Mutter und Tochter die Anzeige der sexuellen Belästigung erst zwei Tage nach dem Tumult und Handgemenge in der Bar, als sie bereits beschuldigt worden waren, aufgaben. Es hätte an dem Abend reichlich Möglichkeit bestanden, das der Polizei mitzuteilen.

Die Party zum 21. Geburtstag endete mit einem Polizeieinsatz auf dem Kleinen Schlossplatz. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Mutter soll in der Bar einen Sicherheitsmann mit einem Stöckelschuh auf den Kopf geschlagen haben. Zeugenaussagen hätten das bestätigt, so die Richterin. Draußen habe sie mehrfach versucht, zu einem Mann durchzudringen, der von der Polizei zur Klärung des Sachverhaltes mit Handschellen an eine Stange gefesselt worden war. Das habe ein Beamter unterbinden wollen. Diesen habe sie geschlagen.

Mutter in Untersuchungshaft: Betrugsvorwürfe bei Corona-Teststationen

Die Mutter ist nach dem Urteil in Handschellen wieder in Untersuchungshaft gebracht worden. Gegen sie läuft noch ein weiteres Verfahren: Sie soll bei der Abrechnung mehrerer von ihr betriebener Corona-Teststationen betrogen haben, so der Vorwurf. Das Verfahren läuft noch am Stuttgarter Landgericht.

Weitere Themen

Schlägerei im Waranga: Bewährungsstrafe und Geldstrafe für Mutter und Tochter

Schlägerei im Waranga Bewährungsstrafe und Geldstrafe für Mutter und Tochter

Die Vorgeschichte eines Handgemenges in der Bar am Kleinen Schlossplatz lässt sich nicht mehr aufklären. Dennoch fällt ein klares Urteil.
Von Christine Bilger
Pilotprojekt in Weilimdorf: OB Nopper gegen flächendeckendes Tempo 30 in Stuttgart

Pilotprojekt in Weilimdorf OB Nopper gegen flächendeckendes Tempo 30 in Stuttgart

Die Umsetzung einer StVO-Novelle sorgt im Rathaus für Debatten: Tempo 30 soll generell vor Einrichtungen wie Schulen und Kitas gelten. Wie wirkt sich das auf Stuttgarts Straßen aus?
Von Sebastian Steegmüller
Was bedeutet das für Reisende?: Schnee-Chaos am Frankfurter Airport – Flieger landen in Stuttgart

Was bedeutet das für Reisende? Schnee-Chaos am Frankfurter Airport – Flieger landen in Stuttgart

Schnee-Chaos am Frankfurter Flughafen: Mehrere Maschinen weichen nach Stuttgart aus. Was das für Reisende bedeutet – und wie es für sie weitergeht.
Digitale Parküberwachung: Stuttgart hat mit dem Scannen von Parksündern keine Eile

Digitale Parküberwachung Stuttgart hat mit dem Scannen von Parksündern keine Eile

Erst Ende 2027 wird in Stuttgart ein erstes Testfahrzeug Falschparker im Vorbeifahren identifizieren. Wo die Stadtverwaltung die Hürden sieht.
Von Andreas Geldner
Insolvenz: Stuttgarter Modehändler: Wie hoch ist die Chance auf Rettung von Felix W.?

Insolvenz Stuttgarter Modehändler: Wie hoch ist die Chance auf Rettung von Felix W.?

Erst aus unserer Zeitung erfuhren die Beschäftigen von Felix W., dass der Modehändler insolvent ist. Am Dienstag war eine Mitarbeiterversammlung. Wie geht es weiter?
Von Uwe Bogen
A8 bei Stuttgart: Lkw-Unfall sorgt für kilometerlangen Stau und Folgeunfälle

A8 bei Stuttgart Lkw-Unfall sorgt für kilometerlangen Stau und Folgeunfälle

Ein Lkw-Unfall in der Nacht auf Dienstag sorgt auf der A8 bei Stuttgart für stundenlange Sperrungen, lange Staus und zwei weitere Kollisionen im morgendlichen Berufsverkehr.
Von Julia Hawener
Linken-Spitzenkandidatin: Plakate von Mersedeh Ghazaei mit Hakenkreuzen beschmiert

Linken-Spitzenkandidatin Plakate von Mersedeh Ghazaei mit Hakenkreuzen beschmiert

Kaum hängen die ersten Plakate im Wahlkampf, werden manche beschädigt. Die Linke wird in Stuttgart bereits zum zweiten Mal Ziel von mutmaßlich politisch Angriffen.
Von Sascha Maier
Fasching in Stuttgart: Vereine unter Druck – „Ohne Zuschüsse sind die Fasnetsumzüge gestorben“

Fasching in Stuttgart Vereine unter Druck – „Ohne Zuschüsse sind die Fasnetsumzüge gestorben“

Die Faschingsumzüge in den Stuttgarter Stadtteilen Hofen und Mühlhausen sind ein organisatorischer Kraftakt. Besonders die steigenden Kosten setzen die Vereine unter Druck.
Von Iris Frey
Studie zu Aquathermie in Stuttgart: Neckar als Riesenquelle fürs Heizen in Stuttgart – Experte erklärt Entdeckung

Studie zu Aquathermie in Stuttgart Neckar als Riesenquelle fürs Heizen in Stuttgart – Experte erklärt Entdeckung

Theoretisch könnte ein Großteil von Stuttgart mit Neckarwärme heizen. Praktisch gibt es Einschränkungen. Damit mehr klappt, hat ein Forscher aus Braunschweig einen Rat für Stuttgart.
Von Judith A. Sägesser
Anlaufstelle im Alten Waisenhaus: Carlos Santana hilft neuer Stiftung für krebskranke Kinder in Stuttgart

Anlaufstelle im Alten Waisenhaus Carlos Santana hilft neuer Stiftung für krebskranke Kinder in Stuttgart

Wenn ein Kind an Krebs erkrankt, gerät die Welt ins Wanken. Eine neue Stiftung startet in Stuttgart, um Familien unbürokratisch zu helfen – eng verbunden mit anderen Initiativen.
Von Uwe Bogen
Weitere Artikel zu Stuttgart Schlossplatz Kleiner Schlossplatz Schlägerei Körperverletzung Urteil Amtsgericht Nachtleben Influencerin
 
 