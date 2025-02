Schlägerei in Ostfildern

Mehrere Jugendliche sind in Ostfildern an einer Auseinandersetzung beteiligt. Zwei von ihnen haben Verletzungen am Kopf. Die Polizei nimmt einen 17-Jährigen vorläufig fest.

red/dpa/lsw 08.02.2025 - 13:53 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen in Ostfildern (Kreis Esslingen) soll ein 17-Jähriger zwei andere Jugendliche verletzt haben. Als eine Polizeistreife am Freitagabend nach Ostfildern anrückte, flüchteten die meisten Jugendlichen in verschiedene Richtungen, wie die Polizei mitteilte.