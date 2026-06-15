Bei einer Schlafparalyse wachen Betroffene auf und können sich plötzlich nicht bewegen. Das Erlebnis kann beängstigend sein, ist in den meisten Fällen aber nicht gefährlich.
Was ist eine Schlafparalyse?
Eine Schlafparalyse, auch Schlaflähmung oder Schlafstarre genannt, ist ein Zustand, bei dem ein Mensch bei Bewusstsein ist, sich aber für kurze Zeit nicht bewegen oder sprechen kann. Typisch ist: Die Augen können oft bewegt werden, die Atmung funktioniert weiter, aber Arme, Beine, Kopf oder Stimme lassen sich nicht willentlich steuern.