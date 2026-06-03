Schlaflos in Deutschland: Viele Menschen wälzen sich nachts oft im Bett herum. Experten haben Vermutungen dazu, was uns den Schlaf raubt.
Berlin - Mehr als ein Drittel der Menschen in Deutschland gibt an, regelmäßig Schlafprobleme zu haben. Rund 19 Prozent berichteten in einer Befragung des Robert Koch-Instituts (RKI) von Durchschlafstörungen, knapp 4 Prozent von Problemen beim Einschlafen und fast 13 Prozent gaben an, unter beidem zu leiden. Die Ergebnisse beruhen auf einer Befragung von mehr als 14.000 Frauen und mehr als 12.000 Männern im Jahr 2024.