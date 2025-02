Die Säge im Bett - Was tun gegen das Schnarchen?

Wenn ein Partner schnarcht, findet der andere oft wenig Schlaf. Ein Drittel der Frauen empfindet das Schnarchen sogar als so störend, dass es die Beziehung belastet.

dpa 01.02.2025 - 04:00 Uhr

Leverkusen - Etliche Menschen in einer Partnerschaft fühlen sich durch das Schnarchen ihres Bettnachbarn gestört. Bei einer Umfrage gaben 46 Prozent an, ihr Partner oder ihre Partnerin schnarche. Fast jede Dritte der befragten Frauen empfindet das lautstarke Gesäge von nebenan demnach als belastend für die Beziehung - bei den Männern ist es nur knapp jeder Fünfte. Das ergab eine repräsentative Umfrage der Krankenkasse Pronova BKK unter Menschen in Partnerschaften.