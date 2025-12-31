Milla Pink ist auch zwei Jahre nach ihrem großen Durchbruch ein gefragter Name in der Partyschlager-Szene. Privat bleibt die Künstlerin aus Heimsheim aber weiterhin bodenständig.
Die Musikbranche ist schnelllebig. Haddaway, Las Ketchup oder Vanilla Ice konnten ein Lied davon singen, aber eben nur eines. Milla Pink hingegen ist immer noch da. Seit sie 2023 mit „Auf dem Besen an den Tresen“ ihren Durchbruch am berühmten Ballermann feierte, hat sich einiges getan. Sie wurde mit dem Ballermann-Award zur Senkrechtstarterin des Jahres 2024 gekürt, absolvierte 2025 ihre zweite volle Saison als Vertragskünstlerin in der Kult-Disco Megapark und hat sieben weitere Songs veröffentlicht. Dabei ist sie jedoch keine Vollzeit-Sängerin, sondern setzt ganz bewusst auf das zweigleisige Modell.