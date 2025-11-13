Einige Schlagersänger kennen nur eingefleischte Fans. Florian Silbereisen kennen hingegen auch viele Schlagermuffel. Warum sich der Musiker trotzdem vor vielen Auftritten drückt.
Leipzig - Schlagerstar Florian Silbereisen ist absichtlich nur selten in anderen Shows zu Gast. "Wir bekommen wirklich viele Anfragen - für Talkshows, Kochshows und andere Formate. Das sagen wir aber meist ab, weil wir verhindern wollen, dass eine Überflutung entsteht", sagte Silbereisens Manager, Michael Jürgens, der Deutschen Presse-Agentur. Zuletzt hatte der MDR sein Programm umplanen müssen, da Silbereisen sonst an einem Abend in zwei unterschiedlichen Shows zu sehen gewesen wäre.