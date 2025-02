Narrentage 2025 in Waiblingen 2200 Narren in der Stadt: so kommt man zum Umzug

Wenn am Samstag, 1. März, rund 2200 Narren Waiblingens Innenstadt unsicher machen, steht der Verkehr still. Wie kommt man am besten zur Umzugsstrecke und was erwartet Faschingsfans während der Narrentage?