Der Sänger und Schauspieler Freddy Quinn wird am Samstag 94 Jahre alt, doch von Müßiggang und Nichtstun ist der berühmte Senior weit entfernt. Stattdessen steht ein Umzug an.
26.09.2025 - 05:30 Uhr
Hamburg - Schlagersänger Freddy Quinn (93) will demnächst nochmal umziehen. "Ich bin fröhlich aufgeregt, weil unser Umzug auf einen alten Bauernhof bevorsteht. Hier sind wir jetzt schon sehr häufig. Die Natur, die Stille – das kann ich sehr gut genießen", teilte Quinn der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg mit.