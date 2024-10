Schlagerstar Andrea Berg singt sich mit einem Album, das ihren Namen trägt, ganz nach oben. Währenddessen hält die Band Linkin Park in der siebten Woche ihre Stellung in den Single-Charts.

Eine der deutschlandweit beliebtesten Schlagersängerinnen hat es mit dem nach ihr selbst benannten Album direkt an die Spitze der Charts geschafft: „Andrea Berg“. „Weiblicher Artist mit den meisten Nummer-eins-Platten: Ebenfalls Andrea Berg“, teilten die Chartsermittler in Baden-Baden mit. Zum 14. Mal landet die Sängerin damit einen Nummer-eins-Erfolg.

Der Vorwochen-Erstplatzierter Peter Maffay schlägt die Sängerin den Angaben nach zwar in ihrem Erfolg - fällt aber in dieser Woche direkt vom ersten auf den sechsten Platz. Neu dabei: der zweitplatzierte Stargeiger David Garrett mit seinem Album „Millennium Symphony“. Und auf dem dritten Platz findet sich die altbekannte Kelly Family mit einer Wiederauflage des vor 30 Jahren erstmals erschienen Albums „Over The Hump“. Sie steigen nun als schnellste Kletterer in der 112. Woche auf.

Weiterhin Spitzenreiter der Woche in den Single-Charts bleibt Linkin Park

„Wenige Tage nach dem tragischen Tod von Liam Payne ist der One Direction-Star mit seiner Band noch einmal postum in der Top 100 vertreten“, teilte die GfK Entertainment mit. Die Alben „Midnight Memories“, „Four“ und „Made In The A.M.“ kehren den Angaben nach in das Ranking zurück. Der Musiker war im Alter von 31 Jahren aus dem dritten Stock eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt und gestorben.

Weiterhin Spitzenreiter der Woche in den Single-Charts bleibt Linkin Park mit dem Hit „The Emptiness Machine“ - und das bereits in der siebten Woche in Folge. Auf Platz zwei dagegen steigt ein Newcomer ein - der nach dem französischen Fußballspieler benannte Rapper Lacazette mit seiner Single „HDL“. Platz drei verteidigt Musikerin Shirin David in der 13. Woche mit ihrem Song „Bauch Beine Po“. Position vier geht an den Song „Birds Of A Feather“ von Weltstar Billie Eilish.