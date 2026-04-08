Helene Fischer spricht offen über den Umgang mit Schönheitskorrekturen und einen neuen Vibe. Und worauf sie sich bei ihrer Stadiontour im Sommer besonders freut.
08.04.2026 - 10:52 Uhr
München - Helene Fischer lehnt Schönheitskorrekturen mit kosmetischen Mitteln nicht kategorisch ab. "Wenn Botox oder Filler helfen, sich in der eigenen Haut wohler zu fühlen, ist das völlig legitim", sagte die berühmte Sängerin der Zeitschrift "Gala" (Donnerstag). Aber: "Ich finde es ganz schön, wenn man Menschen das Alter ansieht."