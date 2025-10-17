Der Altmeister plant gleich zwei neue Alben: Mit festlichen Songs startet er in die Weihnachtszeit - und blickt mit einem Best-of-Album auf sechs Jahrzehnte auf der Bühne zurück.

dpa 17.10.2025 - 04:01 Uhr

Berlin - Schlagerstar Howard Carpendale (79) kündigt zwei neue Alben an. Für den 9. Januar plant der gebürtige Südafrikaner die Veröffentlichung seines Best-of-Albums "Zeitlos". Carpendale ("Hello Again", "Ti Amo") wird am 14. Januar 80 Jahre alt und begeht im kommenden Jahr auch sein 60. Bühnenjubiläum. Zuvor, am 28. November, soll eine Re-Edition seines Weihnachtsalbums "Happy Christmas" (2021) erscheinen.