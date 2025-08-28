Es wurde gerätselt, wie lange seine Pause nach dem Trauerfall dauern wird. Nun ist klar: Stefan Mross zeigt sich schon diese Woche wieder dem Publikum. Der Sender hat zudem eine Überraschung für Fans.
28.08.2025 - 09:29 Uhr
Rust - Erstmals seit dem Tod seiner Mutter wird sich Schlagerstar Stefan Mross (49) wieder seinem Publikum zeigen und die Live-Sendung "Immer wieder sonntags" an diesem Wochenende moderieren. Am Sonntag (10.00 Uhr/Das Erste) werde er die letzte Live-Sendung dieser Staffel präsentieren, teilte der SWR auf Anfrage mit.