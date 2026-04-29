Tod eines deutschen Gasts in Hurghada: Gibt es eine offizielle Reisewarnung vor tückischen Giftschlangen in Ägypten? Worauf Touristen unbedingt achten sollten.
28.04.2026 - 10:45 Uhr
Ägypten ist nicht nur das Land der Pharaonen und Pyramiden, sondern auch die Heimat einiger der berüchtigtsten Schlangenarten überhaupt. Einem 57-Jährigen deutschen Hotelgast in Hurghada wurde das bei der leichtfertigen Vorführung eines Schlangenbeschwörers zum Verhängnis. Der Familienvater starb am Gift einer Kobra. Polizei und Staatsanwaltschaft in Memmingen (Unterallgäu) haben Ermittlungen aufgenommen.