Der elfjährige Aik Baumgärtner hat bei den Titelkämpfen in Lettland groß aufgetrumpft und sich für sein großes Trainingspensum belohnt. Warum eine spätere Profi-Karriere aus seiner Sicht jedoch „viel zu gefährlich“ wäre.

Dominik Grilll 25.08.2024 - 10:38 Uhr

Wer durch die Straße im Stuttgarter Wohngebiet Luginsland spaziert, dem wird schnell klar, dass hier ein Weltmeister zu Hause ist. Ein großes Banner hängt an der Fassade: „Aik Baumgärtner, World Champion 2024“ steht da. Vater Steffen und Mutter Petra sind stolz auf den Sohnemann, der in diesem Sommer bei den sogenannten Formula-Future-Titelkämpfen in Lettland gleich dreimal Gold gewonnen hat. Die Sportart: Schlauchbootfahren. Im 9,9 PS starken Vehikel war der Elfjährige in den Disziplinen Slalom und Manövering der Schnellste – und lag damit zudem in der Gesamtwertung vorn.