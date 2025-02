Verkehrsemissionen:

Fahrzeuge, insbesondere solche mit Verbrennungsmotoren, stoßen Stickstoffdioxid, Feinstaub und Kohlenmonoxid aus. In Städten trägt der Straßenverkehr wesentlich zur Luftverschmutzung bei. Die Belastung ist besonders hoch in der Nähe von viel befahrenen Straßen und in verkehrsreichen Stunden.