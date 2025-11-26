Schloss Marienburg bei Hannover ist seit dem Serienhype um «Maxton Hall» weltweit bekannt. Am vergangenen Wochenende war es ausnahmsweise geöffnet und wurde förmlich überrannt. Das hat Konsequenzen.
Hannover - Fans der Teenie-Serie "Maxton Hall" müssen sich ein anderes Ausflugsziel suchen: Die geplante Öffnung des Schlosses Marienburg südlich von Hannover an den ersten beiden Adventswochenenden ist abgesagt worden. Das marode Schloss ist Drehort der Serie. Es ist eigentlich seit einiger Zeit wegen Renovierungsarbeiten für Besucher geschlossen.