Schlechte Nachricht in Kornwestheim

Das Alfred-Kercher-Sportbad in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) wird vom 5. bis 18. Oktober geschlossen. An Bodenfliesen zeigen sich Risse, die nun dringend repariert werden müssen. Das Ganz passiert nach einer mehrwöchigen Instandsetzung.

Frank Ruppert 27.09.2024 - 13:08 Uhr

Erst Anfang der Woche hat das Alfred-Kercher-Sportbad in Kornwestheim nach einmonatiger Schließzeit seine Tore wieder für Besucher geöffnet – und jetzt muss es schon wieder schließen. Während von Ende August bis vergangene Woche die jährlichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchgeführt worden waren, ist nun ein Schaden der Grund, warum das Bad von 5. bis 18. Oktober erneut schließt. Beim Einfüllen des Wassers nach der Schließzeit seien an den Bodenfliesen des Sportbeckens Spannungsrisse in den Fliesen festgestellt worden, teilen die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim mit.