Stuttgart Surge Podcast Neue Folge von „Surge 10“: Mit Rückenwind ins Rückspiel gegen Hamburg

Nach dem souveränen Heimsieg gegen Paris steht für Stuttgart Surge am Sonntag das Rückspiel gegen die Hamburg Sea Devils an. In der neuen Folge von „Surge 10“ gibt’s Stimmen, Einschätzungen und klare Ansagen. Jetzt reinhören!