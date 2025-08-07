Laut ARD-„Deutschlandtrend“ sind 69 Prozent mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden. Auch Kanzler Merz verliert massiv an Zustimmung.
07.08.2025 - 18:03 Uhr
Die Zufriedenheit der Deutschen mit der Arbeit der Bundesregierung ist deutlich gesunken. Nach dem am Donnerstag veröffentlichten ARD-“Deutschlandtrend“ ist eine deutliche Mehrheit von 69 Prozent mit der Arbeit von Union und SPD weniger beziehungsweise gar nicht zufrieden, das sind 15 Punkte mehr als vor einem Monat. Mit einer Zufriedenheit von 29 Prozent (minus zehn Punkte) erreicht Schwarz-Rot zudem den schlechtesten Wert seit Amtsantritt.