Seit Montagfrüh liegt ein Buckelwal auf einer Sandbank vor Timmendorfer Strand. Helfer kämpfen um das Leben des Tieres. Das Hochwasser in der Nacht brachte keine Rettung. Wie geht es nun weiter?
24.03.2026 - 11:50 Uhr
Timmendorfer Strand - Die Sorge um den in der Ostsee vor Timmendorfer Strand gestrandeten Wal hält an. Am Morgen lag das Tier weiter im flachen Wasser vor dem Ortsteil Niendorf. "Die Lage ist mehr oder weniger unverändert", sagte Carsten Mannheimer von der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd der Nachrichtenagentur dpa.