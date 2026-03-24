Helfer kämpfen weiter um das Leben des gestrandeten Buckelwals vor Timmendorfer Strand. Auch das Hochwasser brachte keine Rettung – das Tier schaffte es nicht zurück ins tiefe Wasser.
24.03.2026 - 04:31 Uhr
Timmendorfer Strand/Büsum - Die Sorge um den in der Ostsee vor Timmendorfer Strand gestrandeten Wal hält an. Das Hochwasser gegen Mitternacht habe nicht ausgereicht, dass sich das etwa zehn Meter lange Tier aus eigener Kraft hätte freischwimmen können, sagte ein Polizeisprecher. Der Meeressäuger war nach Polizeiangaben in der Nacht zum Montag im Wasser vor dem Ortsteil Niendorf entdeckt worden.