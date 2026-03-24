Wenn gestrandeten Walen nicht zu helfen ist, werden sie in manchen Fällen getötet, um nicht qualvoll verenden zu müssen. Für das an der Ostseeküste festliegende Tier kommt das wohl nicht infrage.
24.03.2026 - 14:02 Uhr
Timmendorfer Strand/Büsum - Eine Tötung des in der Ostsee vor Timmendorfer Strand gestrandeten Wals, um ihn von möglichem Leiden zu erlösen, ist nach Angaben einer Expertin keine Option. Es gebe internationale Absprachen, was gemacht werden könne und wie, sagte Ursula Siebert, Leiterin des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) der Tierärztlichen Hochschule Hannover, der Nachrichtenagentur dpa.