Schleyerhalle ist gebucht Neues Football-Team in Stuttgart?
Trotz der Insolvenz des ELF-Meisters Stuttgart Surge könnte es in der Stadt mit American Football in einer internationalen Profi-Liga weitergehen – dann jedoch in der Halle.
Obwohl der letzte Meister der European League of Football (ELF) künftig nicht mehr punkten und punten wird, schreibt Stuttgart Surge weiter Schlagzeilen. Erst wurde einer der Busse, mit dem das Team vergangene Saison von Erfolg zu Erfolg gereist war und bei dem auf der Heckscheibe noch das gelb-grüne Logo mit dem Blitz klebte, in einen schweren Unfall verwickelt, bei dem ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstand. Zudem ist mittlerweile das Insolvenzverfahren gegen die Surge-Betreibergesellschaft offiziell eröffnet worden. Trotzdem ist nicht ausgeschlossen, dass in Stuttgart schon bald wieder Football auf internationaler Ebene gespielt wird – allerdings in der Halle.
