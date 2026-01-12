Ein Wasserschaden hat das Selbstbedienungscenter der BW-Bank am Leonberger Marktplatz lahmgelegt. Die Bank verweist auf die Verantwortung des Hauseigentümers.
12.01.2026 - 11:10 Uhr
Seit Monaten ist es geschlossen: das Selbstbedienungs-Center, kurz SB-Center, der BW-Bank am Marktplatz. An der Fensterfront hängt ein großes Plakat mit der Aufschrift: „Wegen Sanierungsarbeiten ist dieser Standort vorübergehend geschlossen.“ Ein Geldautomat, der sogenannte Konten-Manager sowie der Überweisungseinwurf sind deshalb außer Betrieb.