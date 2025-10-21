Einst ein vergängliches Geschenk des Herzogs, heute Schmuckstück, Treffpunkt und Trauort: Seit 20 Jahren kümmern sich engagierte Höpfigheimer um ihr kleines Schloss – und einiges mehr.
21.10.2025 - 18:30 Uhr
Was für ein hübsches Präsent: 1708 schenkte Herzog Eberhard Ludwig seiner Mätresse Wilhelmine von Grävenitz das Höpfigheimer Schlössle im Landkreis Ludwigsburg. Ihre Freude über das pittoreske Bauwerk, das einst ein Wasserschloss war, scheint allerdings überschaubar gewesen zu sein. Sie behielt es nur wenige Monate.