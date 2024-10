„Diane von Frankreich aus ihrem Schloss verbannt“, „Ich bin nur noch eine Entwurzelte“, titelt die französische Illustrierte „Paris Match“ (Online-Ausgabe) am 9. Dezember 2023. Das Testament ihres 2022 verstorbenen Ehemanns Herzog Carl von Württemberg sei für sie „besonders nachteilig“ gewesen. „Seitdem muss ich die Ungerechtigkeiten des Lebens ertragen“, wird die aus dem Haus Orléans gebürtige und 84 Jahre alte Herzogin von Württemberg zitiert.

Sie habe Meinungsverschiedenheiten und Rechtsstreitigkeiten mit dem neuen Oberhaupt des Hauses Württemberg, ihrem Enkel, Herzog Wilhelm von Württemberg (30), heißt es übereinstimmend in verschiedenen französischen und spanischen Medien.

Der 2022 verstorbene Herzog Carl von Württemberg. Foto: dpa/Felix Kästle

Im Oktober legten die Tageszeitungen „El Mundo“ und „Ultima Hora“ sowie das seit 1971 bestehende „Mallorca Magazin“ nach. Diane von Württemberg wolle nach Mallorca auswandern und sei auf der Insel auf Wohnungssuche, wird berichtet. „Der Ort, den ich suche, muss groß sein, weil ich dort ein Atelier haben möchte, um weiterhin malen zu können“, zitiert die in Palma ansässige „Ultima Hora“ die Adlige wörtlich.

Der Enkel wolle sie nicht im Schloss Altshausen nahe des Bodensees haben, das die Herzogin seit 1975 bewohnt, und da könne man gegen den Erben des Hauses nur wenig ausrichten.

Doch was ist dran an den Berichten? Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte ein Sprecher der Herzogin ihren Aufenthalt auf Mallorca sowie ihre Absicht, sich dort einen Wohnsitz einzurichten – nicht jedoch einen „Rauswurf“ aus Altshausen.

Schloss Altshausen im Kreis Ravensburg. Foto: Eibner-Pressefoto/Eky Eibner

Grund für Auszug liegt in der Familie

Der Grund für die Suche nach einer neuen Bleibe: Nach dem Tod von Herzog Carl im Jahr 2022 ging das Schloss an den 30-jährigen Enkel, Herzog Wilhelm von Württemberg über. Dessen Vater, Herzog Friedrich, war 2018 im Alter von 56 Jahren durch einen tragischen Autounfall ums Leben gekommen und fiel dadurch als Stammhalter aus.

Entgegen diverser Medienberichte, wolle Wilhelm Herzogin Diane allerdings im Schloss wohnen lassen, so der Leiter des persönlichen Büros von Diane im Haus Württemberg, Joachim Butz auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wilhelm hat der Herzogin eine Wohnung im Schloss angeboten, sie kann also im Schloss bleiben, wenn sie will“, so Butz.

Wohnrecht im Schloss Altshausen

Aktuell laufen laut Butz die Gespräche zum Wohnrecht, allerdings familienintern und bislang unter beidseitigem Einvernehmen, so der Büroleiter. Da Diane somit künftig nicht mehr im Hauptflügel des Schlosses wohnen wird, werde das Schloss wohl nicht mehr der dauerhafte Wohnsitz der Herzogin bleiben, so Butz. Sie könnte möglicherweise zwischen Mallorca und Altshausen pendeln oder nur noch sporadisch nach Altshausen kommen.

Mallorca als zweite Heimat

Dass die in Brasilien geborene Französin aus dem ehemaligen Königshaus Orléans gerade auf der spanischen Balearen-Insel nach einem neuen Domizil sucht, kommt nicht von ungefähr: Die Herzogin hat in den vergangenen Jahrzehnten bereits mehrere Häuser auf der beliebten Urlaubsinsel bewohnt. Darunter etwa das Anwesen „La Perla“ nahe Andratx im Westen Mallorcas, die Villa „Zherezade“ in der Urbanisation Sol de Mallorca bei Calvià sowie „Fleur de Lys“ bei Establiments. Das Herzogspaar nutzte diese Immobilien als Sommerresidenz auf Mallorca und besaß dort auch eine eigene Yacht.

Die neue Immobilie, die die Herzogin auf Mallorca zu finden hofft, sollte dann im besten Fall auch Platz für ihre Werke bieten, denn die Herzogin ist seit Jahrzehnten auch als Künstlerin tätig. „Je nach Größe des Domizils könnte sich die Herzogin dort auch ein Atelier einrichten“, sagt Butz. Durch vergangene Ausstellungen auf der Balearen-Insel pflege sie diverse Kontakte und Freundschaften vor Ort. Spaniens Ex-König Juan Carlos (86) ist der Pate ihrer Tochter Fleur (46). Zum Stand der Immobiliensuche machte Büroleiter Butz keine Angaben.

Aus für Kunstschau in Altshausen?

Die Künstlerin zeigte ihre Malereien und Skulpturen bislang bereits im Schloss Altshausen sowie bei diversen Ausstellungen international, bundesweit sowie in der Region Stuttgart. Dem Schloss Altshausen soll ein Teil der Kunstwerke weiterhin erhalten bleiben, heißt es.