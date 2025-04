In den Osterferien vom 14. bis 25. April wartet ein abwechslungsreiches Programm auf die Gäste von Residenzschloss Ludwigsburg: Altersgerechte Familienführungen für alle, Rundgänge mit Hofmarschall und Baronin und Sonderführungen zur Geschichte runden das Angebot ab. Auch an den Feiertagen steht das Residenzschloss offen.

Gleich am ersten Ferientag um 14.30 Uhr können Familien gemeinsam die Tiere im Schloss entdecken – Löwen, Adler und sogar ein Zauberpferd sind mit dabei. Man muss nur die Augen und Ohren offen halten. Wer schon mal für den nächsten Urlaub in den Bergen trainieren will, für den ist die Führung „Treppauf, treppab“ geeignet. Sie führt nicht nur über prunkvolle Treppen für den majestätischen Auftritt, sondern auch über praktische Stiegen für die Dienstboten. So kann man das Schloss von einer neuen Seite erleben. Auch die beliebte Familienführung lädt am Karfreitag, Ostermontag und mittwochs um 13 und um 14.30 Uhr zu einer Zeitreise im kindgerechten Tempo ein.

Pssst: Intime Einblicke in das feudale Hofleben

Am Samstag, 19. April, um 11 Uhr führt Hofmarschall Friedrich von Rechenbach unter dem Motto „Jubel, Trubel, Heiterkeit“ durch das neue Gesellschaftsappartement, erzählt vom Alltag am Hof und vom prachtvollen Leben. Das ist auch das große Ziel der Baronin zu Auerscheidt – sie möchte Mätresse von Herzog Carl Eugen werden und erzählt unverblümt vom Leben, Aufstieg und Fall der offiziellen Geliebten des Herzogs. Ein Leben „zwischen Liebe und Lust“ eben.

Kaiser oder Sonnenkönig?

Doch wem wollte Herzog Eberhard Ludwig eigentlich mit seinem Prunkbau nacheifern? War es, wie oft berichtet, der französische Sonnenkönig Ludwig XIV, der in Versailles regierte, oder doch der Kaiser in Wien? Das erfahren die Besucher am Ostermontag ab 11 Uhr. Dass auch den gekrönten Häuptern am Ende nur der Tod und vielleicht auch die Auferstehung bleiben, wird wenige Stunden später bei einer Führung um 14 Uhr deutlich, die einzigartige Einblicke in die Schlosskirche gewährt – von der Ausstattung über Malereien und Skulpturen bis zur Funktion der Kirche. Für alle Führungen ist eine Anmeldung erforderlich unter 0 71 41 / 18 64 00.