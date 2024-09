Das Landesarchiv Baden-Württemberg deckt nach einem überraschenden Fund in einem Pariser Auktionshaus ein Stück unbekannte Landesgeschichte auf.

Torsten Schöll 13.09.2024 - 17:01 Uhr

Im Dezember 2022 tauchen in einem Pariser Auktionshaus nach mehr als 200 Jahren bislang unbekannte Baupläne für Schloss Rosenstein auf. Die Überraschung ist groß: Hatte der berühmte Erste kaiserliche Architekt Napoleons, Pierre Fontaine, tatsächlich Entwürfe für den Sommersitz des württembergischen Königs beigesteuert? Was das Landesarchiv Baden-Württemberg in der Folge herausfindet, wirft ein Schlaglicht auf König Wilhelm I., der mit großem Ehrgeiz am Prestige seiner Residenzstadt arbeitete.