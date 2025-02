Solitude heißt Einsamkeit. Beim Hausherrn dürfte sich der Name, den er im 18. Jahrhundert seinem Lustschloss gab, eine raffinierte Tarnung gewesen sein. Denn Carl Eugen von Württemberg ließ es auf den Waldhöhen im Stuttgarter Westen mit seinen Mätressen ordentlich krachen. Lang, lang ist’s her. Der idyllische Ort erfreut tagsüber die Spaziergänger, die am liebsten bei schönem Wetter ihre Runden mit traumhafter Aussicht genießen. Doch auch nachts ist das Schloss Solitude ein Ausflug wert – auch viele Jahre nach dem Herzog kann man hier wunderbare Partys feiern.

Der Castle Rock lockt mit einer weiteren Attraktion – mit der Küchenparty

Jörg Mink, der vor 16 Jahren vom Land Baden-Württemberg als Pächter der Schlossgastronomie berufen wurde und als Altmeister der schwäbischen Kochkunst noch immer seinen Restaurantherd zur Chefsache macht, hat zuletzt in der höfischen Pracht Maskenbälle veranstaltet. Die venezianischen Lustbarkeiten pausieren in diesem Jahr, weshalb der Seniorchef mit seinem Sohn Jan Mink den Wunsch vieler Gäste erfüllen will. Das Motto lautet wieder: We Will Rock You!

Tanz unterm Kronleuchter - DJ Uwe Sontheimer (rechts) legt auf. Foto: StZN

„Oft wurden wir gefragt, wann wir endlich wieder einen Castle Rock machen“, berichtet Jörg Mink. Jetzt steht der Termin fürs Comeback fest: Am Freitag, 21. März, ist auch wieder Uwe Sontheimer dabei, den man DJ-Legende nennt. Das Beste aus Soul, Swing, Rock und R&B wird er auflegen für ein tanzfreudiges Publikum quer durch die Generationen.

Was kostet der Eintritt?

Eine weitere Attraktion wird es diesmal beim Castle Rock geben: die Küchenparty vor dem Tanz. Am schönsten sind Partys bekanntlich in der Köche. Die Minks lassen ihre Gäste in die Töpfe schauen. Unter anderem gibt es ein großes Salatbüffet, getrüffelte Pasta aus dem Parmesanlaib, gegrilltes Tartar, hausgemachte Maultaschen und vieles mehr. Später folgt ein Mitternachtssnack.

Tickets für den Castle-Rock am 21. März, 20 Uhr, gibt es ab sofort für 39 Euro (inklusive Essen, ein Welcome-Drink und Partyeintritt) im Netz unter https://diginights.com. Wer davor schon tanzen will: Für den Valentinstag, 14. Februar, lädt die Schlossgastronomie zu Dine & Dance mit Viergänge-Menü ein (75 Euro, inklusive Aperitif).