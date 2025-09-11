In der Schlossbergschule in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) sind erhöhte Werte von radioaktivem Radon gemessen worden. Die Schule stellt das vor eine große Herausforderung.
11.09.2025 - 18:00 Uhr
Noch bevor das Schuljahr überhaupt begonnen hat, herrscht in der Schlossbergschule in Vaihingen an der Enz Aufregung. In den Kellerräumen der Schule wurde eine erhöhte Konzentration von radioaktivem Radon entdeckt. Der Werkunterricht kann dort deshalb vorerst nicht stattfinden, er wird an eine andere Schule verlagert.