Mehr Veranstaltungen in historischen Räumen und erstmals auch in den Schlössern Favorite und Monrepos – das ist eine der Neuerungen der neuen Festspielsaison in Ludwigsburg.

Am 15. November beginnt der Vorverkauf für die Ludwigsburger Schlossfestspiele 2025 – zunächst nur für acht Konzert-, Opern- und Tanzproduktionen. Eines der Highlights dabei: Die Aufführung von Wolfgang Amadeus Mozarts Singspielfragment „Zaide“ am 22. Juni im Schlosstheater – samt Musikern der Stuttgarter Staatsoper im historischen Orchestergraben. „Wir wollen dieses Juwel zum Klingen bringen“, sagte Victor Schoner, Intendant der Staatsoper, bei der Pressekonferenz zum Vorverkaufsstart.

Lucas Reuter, der neue Festspielintendant, hat wie sein Team auch „heiße Wochen“ hinter sich, um in der Kürze der Zeit – er hat erst zum 1. Oktober seine Arbeit aufgenommen – ein ansprechendes Programm zu gestalten. Dabei war es sicher hilfreich, dass ein starkes Drittel des Programms schon geplant worden war. Von den nun vorgestellten acht Produktionen waren es aber lediglich zwei. Allen gemeinsam ist, dass Werke bekannter Komponisten zur Aufführung kommen – auch sonst eher selten gespielte wie das erwähnte „Zaide“.

Erstmals wechselnde Orchester

Da das Festspielorchester aus Kostengründen gestrichen wurde, kommen wechselnde Orchester zum Einsatz. Eröffnet werden die Festspiele am 31. Mai vom Konzerthausorchester Berlin mit einem Klavierkonzert von Sergei Rachmaninow und einer Sinfonie von Franz Schubert, am 21. Juni wird mit Unterstützung der Deutschen Radio Philharmonie und des Tenors Matthew Swensen ein Richard-Strauss-Fest gefeiert, Mozart und Haydn treffen sich am 27. Juni musikalisch mit dem Kammerorchester Basel, Bach, Händel und Telemann mit dem Freiburger Barockorchester am 28. und 29. Juni. Werke von Franz Schubert, Robert Schumann und Franz Liszt werden am 13. Juli vom Pianisten Arcadi Volodos präsentiert, das Monrepos Open Air schwingt am 19. Juli im Dreivierteltakt mit Werken von Johann Strauss, Richard Strauss und Alexander von Zemlinsky passenderweise präsentiert von einem jungen Wiener Orchester, dem Divertimento Viennese. Das Festspielfinale steigt am 31. Juli und 1. August unter dem Motto „Strawinski in Paris“ – mit dem Ballett und dem Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz aus München.

Aufführungen auch in den Schlössern Favorite und Monrepos

Erstmals wird nicht nur das Residenzschloss mit Ordenssaal, Schlosskirche und Schlosstheater ein festlich-barockes Ambiente bieten, sondern auch der Gartensaal von Schloss Favorite und das Innere des Seeschlosses Monrepos. Dort ist die Platzzahl begrenzt – im Seeschloss auf etwa 80 Personen, im Schloss Favorite wegen ungeklärter Statik auf maximal 50 –, was für eine besondere Atmosphäre sorgen dürfte. Insgesamt etwa 20 Veranstaltungen wird es in den historischen Räumen geben, rund doppelt so viel wie zuvor. Erfahrungsgemäß sind diese Konzerte immer besonders schnell ausverkauft.

Reuter möchte das Profil der Ludwigsburger Schlossfestspiele weiter schärfen. Denn Festspiele gebe es inzwischen viele, so der Intendant. Doch die Vielfalt aus Musiktheater, Konzerten, Ballett und Weltmusik gebe es so nur in Ludwigsburg. „Wir wollen die gesamte Bandbreite der darstellenden Künste zeigen“, betonte er. Deshalb gibt es erstmals auch eine begleitende Fotoausstellung in den Räumen der ehemaligen Porzellanmanufaktur – mit Werken von Vera Mercer.