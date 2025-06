Die Ludwigsburger Schlossfestspiele finden in diesem Jahr zum 94. Mal statt – und bringen eine Besonderheit mit sich: Neben etablierten Spielstätten wie dem Forum am Schlosspark und dem Ordenssaal im Residenzschloss wird auch das barocke Schlosstheater erneut bespielt. Ab dem 22. Juni steht dort Mozarts unvollendetes Singspiel „Zaide“ auf dem Programm.

Für die Inszenierung wurde eigens ein neues Bühnenbild in Kooperation mit dem Staatstheater Stuttgart entwickelt. Über ein Jahr lang wurde an einem Konzept gearbeitet. Am Donnerstagvormittag lieferten zwei Lastwagen mit einem Fassungsvermögen von 27,5 Tonnen das Bühnenbild an. Über eine Hebebühne wurde die Ausstattung durch ein Fenster in das historische Theater eingebracht. Zum Equipment gehört auch eine moderne Lichttechnik mit einer großen LED-Wand, die den barocken Raum in völlig neuem Licht erscheinen lassen soll. Ein besonderes Requisit ist laut Beate Herbert, Leiterin für künstlerische Produktion & Planung, ein metallener Streitwagen: „Ein Highlight des Stücks“, sagt sie.

Seit längerem wieder eine Oper im Schlosstheater Ludwigsburg

Im Schlosstheater habe seit längerer Zeit keine Opernaufführung mehr stattgefunden, so Christine Diller, Pressesprecherin der Ludwigsburger Schlossfestspiele. Zwar gab es 2024 bereits eine szenische Produktion (Die schöne Müllerin) in Zusammenarbeit mit der Staatsoper Stuttgart – das damalige Bühnenbild fiel jedoch deutlich kleiner aus.

In Zaide stehen junge Solistinnen und Solisten der Staatsoper Stuttgart gemeinsam mit jugendlichen Laien auf der Bühne. Sie erzählen die tragische Liebesgeschichte zweier versklavter Menschen im Orient.

Sieben Aufführungen im barocken Schlosstheater sind geplant. Das Interesse ist groß: „Nur noch wenige Restkarten sind verfügbar“, sagt Beate Herbert. Für die 299 Plätze seien die Vorstellungen bereits nahezu ausverkauft.