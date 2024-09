Schlossgarten in Stuttgart

Ein Unbekannter hat offenbar eine 29-Jährige im Schlossgarten in Stuttgart sexuell belästigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Jörg Breithut 09.09.2024 - 11:28 Uhr

Ein unbekannter Mann hat am Samstag eine Frau im Unteren Schlossgarten in Stuttgart sexuell belästigt. Das berichtet die Polizei. Die 29-Jährige habe um 12.20 Uhr auf einer Parkbank gesessen, als der Unbekannte sie an der Schulter berührte. Im Anschluss habe sie der Mann ungefragt auf den Mund geküsst, bevor er flüchtete.