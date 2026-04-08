In Stuttgart ist wertvolle Fracht angekommen: die neue, rund 850.000 Euro teure Königin-Katharina-Orgel der Schlosskirche. Eine Investition in die Musik – auf Jahrzehnte hinaus.
Die Schlosskirche im Südwestflügel des Alten Schlosses, frisch renoviert und am Karfreitag nach zwei Jahren Pause wieder eröffnet, sieht am Mittwoch aus wie ein Lagerraum. Träger schleppen große Kisten in die kleine Kirche, bugsieren Holzteile durch den schmalen Eingang und platzieren diese rund um den Altar – begleitet von den wachen Augen von Kay Johannsen, dem Stiftskantor und Organisten der benachbarten Stiftskirche. Groß ist seine Freude über die Ankunft der neuen Orgel, gebaut von der 1845 gegründeten Firma Rieger aus dem österreichischen Schwarzach/Vorarlberg, einem der größten und renommiertesten Orgelbauer weltweit. Soeben hat die Firma einen großen Konzertsaal in China mit einer neuen Orgel ausgestattet. Jetzt aber ist Stuttgart dran.