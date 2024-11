In wenigen Tagen dreht sich das Riesenrad auf dem Schlossplatz in Stuttgart wieder. Am Samstag sind die Gondeln an dem Fahrgeschäft montiert worden.

Jörg Breithut 16.11.2024 - 12:22 Uhr

Bald dreht sich das Riesenrad auf dem Schlossplatz in Stuttgart wieder. Am Wochenende werden nun die letzten Teile angeschraubt. Am Samstag haben Techniker die Gondeln für das Fahrgeschäft montiert.