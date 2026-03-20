Muss die Geschichte Amerikas umgeschrieben werden? Offenbar ist ein zentrales Fundstück zu früh datiert worden. Forscher stellen die These, dass der Kontinent vor mehr als 14.500 Jahren besiedelt wurde, in Frage.
Die Analyse der Fundstücke im chilenischen Monte Verde erregt seit Jahrzehnten das Interesse nicht nur der Wissenschaftswelt. Wurde Amerika bereits vor mehr als 14.500 Jahren besiedelt? Doch eine neue Untersuchung kommt zu ganz anderen Befunden. Müssen nun die Bücher wieder umgeschrieben werden?