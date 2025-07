Der Labubu-Hype is real, klar. Aber es gibt auch coole Alternativen aus und in Stuttgart, die Schlüssel und Taschen aufwerten. Wir zeigen euch wo.

Labubu ist in aller Munde oder genauer an jeder Tasche, jedem Schlüsselbund und Co. – und alle so: Yeah! Der Hype isch halt real, wie wir im Schwabenländle sagen. Und deshalb steht nicht nur die ganze Welt Kopf, sondern auch die Stuttgarterin/der Stuttgarter für gewisse Trends gern mal Schlange. Was muss, das muss.