Ob Auto oder Pharma: Jahrzehnte war die deutsche Industrie technisch vorn. In der Digitaltechnik liegt Europa hinter den USA und Ostasien. Doch heimische Firmen verstärken ihre Entwicklungsarbeit.
München - Heimische Industrie und Forschungseinrichtungen holen ihren Rückstand bei der Entwicklung digitaler Technologien allmählich auf. Im vergangenen Jahr hat die Zahl veröffentlichter Digital-Patentanmeldungen aus Deutschland um über 12 Prozent auf insgesamt 5.051 zugenommen, wie das Patent- und Markenamt (DPMA) in München mitteilte. Deutsche Anmelder lagen damit auf Rang fünf hinter den USA, China, Südkorea und Japan. Stark vertreten: der Technologiekonzern Bosch.