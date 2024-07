Schlussakt in der Expo-Affäre

Es könnte der Schlussakt in der Affäre um die Kosten des Expo-Pavillons des Landes in Dubai sein. Die Landesregierung geht nun wegen möglicher Schadenersatzforderungen vor Gericht. Der Ausgang ist allerdings offen.

Annika Grah 08.07.2024 - 12:01 Uhr

Die Justiz könnte ein eher unrühmliches Kapitel der Landesregierung beenden. Am Dienstag befasst sich die Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart mit den Kosten für den Baden-Württemberg-Pavillon auf der Expo in Dubai. Die Landesregierung will feststellen lassen, dass die früheren Projektpartner als Gesamtschuldner verpflichtet sind, ihr sämtliche Kosten zu ersetzen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Projekts entstanden sind und noch entstehen werden.