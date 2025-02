Ein simpler Trick sollte helfen, das festgefahrene Auto einer Seniorin in Fornsbach flottzubekommen. Doch plötzlich wird aus einer kleinen Panne eine schmerzhafte Angelegenheit.

Frank Rodenhausen 17.02.2025 - 11:39 Uhr

Ein steckengebliebener VW, ein kreativer Befreiungsversuch – und am Ende ein Krankenhausbesuch. Am Sonntagabend lief eine gut gemeinte Hilfsaktion in Murrhardt-Fornsbach ziemlich schief.