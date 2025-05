Schmerzmedizin in Winnenden

Chronische Schmerzen treiben viele Menschen in Isolation und Verzweiflung. Die Rems-Murr-Kliniken wecken in Winnenden neue Hoffnung: Eine interdisziplinäre Schmerztherapie soll Betroffene in nur 17 Tagen zurück ins Leben holen.

Frank Rodenhausen 05.05.2025 - 17:00 Uhr

17 Tage. So lange dauert die neue Komplexbehandlung, mit der die Rems-Murr-Kliniken neuerdings Patientinnen und Patienten mit chronischen Schmerzen behandeln. Die neu geschaffene Interdisziplinäre Multimodale Schmerztherapie (IMST) am Standort Winnenden richtet sich an Menschen, deren Leid oft seit Jahren kaum ernst genommen wurde – oder schlichtweg keine Besserung fand.