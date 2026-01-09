Eine Serie an Graffiti-Schmierereien sorgt in Bad Cannstatt für großen Ärger. Die Polizei zählt 26 Fälle von aufgesprühten linken Parolen. Der Staatsschutz ermittelt.
09.01.2026 - 06:00 Uhr
Die Familie aus der Wildunger Straße in Bad Cannstatt traut bei ihrer Rückkehr aus dem Urlaub ihren Augen nicht: Mehrere Straßenzüge in Stuttgarts größtem Stadtbezirk sind mit Graffiti und Schriftzügen verschandelt. Die zum Teil metergroßen „Kunstwerke“ sind auf Hauswänden zu finden, auf Garagentoren, Müllboxen, in einer Unterführung – und sogar an Kirchenmauern. „Wir sind richtig betroffen von den Schmierereien“, sagt ein Anwohner. Von „linksextremistischen Verschandelungen“ spricht ein anderer.